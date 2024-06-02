 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
D.O. из Exo сообщил о скором камбэке Успех! «Дом у дороги» с Джейком Джилленхолом установил рекорд на Amazon Росомаха не жалеет вампиров на обложке от создателя «Черепашек-ниндзя» Мамаша Энн Хэтэуэй влюбляется в подросткового поп-идола в трейлере «Мысль о тебе» Зловещий ситх засветился в новом тизере сериала «Звёздные войны: Аколит»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
211

Неделя сериалов на КГ — главные новости 27 мая — 2 июня

Источник: Amazon
Теги
Дайджест
Комментарии

Ещё на эту тему

4«Властелин колец. Кольца власти» приглашает за кулисы второго сезона (видео)

Тоже интересно

0«Садако» возвращается: трейлер долгожданного третьего сезона аниме «Дoтянyтьcя дo тeбя» 14«Дракула» Люка Бессона нашёл свою вечную любовь 29«Бременские музыканты» собрали 3 миллиарда рублей 3Новая группа Rescene готовится к дебюту 1Осенью зрителей ждёт продолжение аниме-сериала «Тетрадь дружбы Нацумэ»

Далее на КГ

0
Телеовощи. Выпуск 551: Всё становится понятным
 1
Недовольные повесткой фанаты отменяют предзаказы Silent Hill 2
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 529 — трансляция с обсуждением презентаций Sony и Silent Hill
 0
Проект Evercade Alpha открыл лицо! Это два аркадных автомата с играми Capcom
 4
Вся правда о смерти президента Джона Кеннеди раскроется в новой главе комикс-хита The Department of Truth
 2
«Тихое место: День Первый» заставит Нью-Йорк замолчать (видео)
 0
Marvel отпразднует существование одного из самых популярных комиксов о Дэдпуле
 8
«Фуриоса» заметно отстаёт от сборов «Безумного Макса: Дороги ярости»
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Майор Гром: Игра»
 3
Расписание Summer Game Fest 2024 и других июньских презентаций, заменивших E3 2024
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме «Песнь ночных сов» — тизер второго сезона аниме по законченной манге на вампирскую тематику
 
Аниме Сборы нового кинотеатрального аниме «Истребитель демонов» в японском прокате превысили 2 млрд иен
 
Издательство Massive Publishing запустит комикс-вселенную про лучадоров
 
КиноИгры Лавкрафтианский инди-хоррор Dredge получит экранизацию
 
Кино Не путать с Росомахой: Хью Джекман сыграет усталого и умирающего Робина Гуда
 
Император Энтони Хопкинс и прочие на кадрах эпика Роланда Эммериха «Обречённые на славу»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 551: Всё становится понятным
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 622: «Майор Гром: Игра», «Атлас», «Каскадёры», обзор «Вызова», мстящая Джессика Альба
 
0Ноль кадров в секунду – 528: Битва за фансервис
 
 
1ЕВА – 583: Джентльменское приседание на лицо
 
1Телеовощи – 550: Склад Бондарчуков
 
0Ноль кадров в секунду – 528: Битва за фансервис
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 621: «Претенденты», провал «Каскадёров», «Марс Экспресс», «Дом у дороги 2», новая «Планета обезьян»
 
0Ноль кадров в секунду – 527: Два кубика чая
 
 
5ЕВА – 582: Истинное учение о попаданцах
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru