Неделя сериалов на КГ — главные новости 27 мая — 2 июня

Юристы Disney утверждают, что Джина Карано «неправильно истолковала» увольнение из «Мандалорца». Да что она вообще понимает?
Первый взгляд на Тома Бомбадила во «Властелине колец. Кольцах власти» (фото). Персонажа во втором сезоне сыграл Рори Киннир.
Шоураннер сериала «Звёздные войны: Аколит» вычёркивает недовольных зрителей из фанатов франчайза. Да пребудет с вами Сила превентивного удара.
Гай Ричи снимет нового «Шерлока Холмса»! В главной роли сериала-приквела — Хиро Файнс Тиффин. Ура-а-а...
Перезапуск «Универа» официально в работе со звездой оригинала. Вернутся, как вы понимаете, не все.
Приквел «300 спартанцев» Зака Снайдера находится в разработке. В виде сериала.
Шелдон Купер вернётся? Джим Парсонс ответил, стоит ли ждать его нового появления в роли из «Теории большого взрыва». Зрители должны знать правду.
Тизер «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом потонул в дизлайках. Но ругают не актёра, ругают сценаристов.
Звезда «Детства Шелдона» недовольна тем, как создатели обошлись с её персонажем. Она точно достойна лучшего.
Зловещий ситх засветился в новом тизере сериала «Звёздные войны: Аколит». Стильный шлем на месте.
Хоумлендер в ударе на свежих кадрах «Пацанов». Новый состав Семёрки занят важными делами.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: