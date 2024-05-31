Приквел «300 спартанцев» Зака Снайдера находится в разработке

Сначала Гай Ричи со своим «Молодым Шерлоком Холмсом», теперь вот Зак Снайдер со своими «300 спартанцами». Эпидемия у них там, что ли, какая-то?..

Издание Variety со ссылкой на свои осведомлённые источники эксклюзивно сообщает, что Warner Bros. Television запускает в производство многосерийный приквел «300 спартанцев». Зак Снайдер и Дебора Снайдер ведут переговоры о продюсировании проекта. К тому же постановщик фильма может и срежиссировать предысторию знаменитого эпика.

Остальные участники продюсерской команды киноадаптации одноимённого графического романа Фрэнка Миллера тоже участвуют в переговорах. Студия этот инсайд пока никак не комментирует.