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Гай Ричи снимет нового «Шерлока Холмса»! В главной роли сериала-приквела — Хиро Файнс Тиффин

Источник: Lionsgate

Ну вот мы и дождались нового «Шерлока Холмса» от Гая Ричи! В виде сериала. Приквела. С Хиро Файнсом Тиффином в главной роли. Постановщик, открывший для себя неведомый энергетик, позволяющий без сна и отдыха строгать новый контент, срежиссирует для потокового сервиса Amazon многосерийную предысторию знаменитого сыщика.

Ричи, у которого за плечами кинодилогия с Робертом Дауни-младшим в главной роли, решил, что Файнс Тиффин замечательно подойдёт на роль молодого гения в сериал, который не мудрствуя лукаво назвали «Молодой Шерлок Холмс». Очевидно, парень впечатлил режиссёра во время съёмок в его комедийном боевике «Министерство неджентльменских дел».

Помимо режиссёрских обязанностей Ричи исполняет продюсерские в проекте, куда войдут восемь серий. Сценарий пишет Мэттью Паркхилл («Тайная власть»). Режиссёр пообещал свежую, оригинальную и яркую историю становления харизматичного персонажа, которого все мы знаем и любим.

Теги
Молодой Шерлок Холмс
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