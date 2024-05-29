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Первый взгляд на Тома Бомбадила во «Властелине колец. Кольцах власти» (фото)

Вот сериал «Властелин колец. Кольца власти» и дорос до того момента, когда может заявить, что преуспел там, где не преуспела культовая кинотрилогия Питера Джексона. Многосерийный приквел через опубликовавшее эксклюзив издание Vanity Fair похвастался первыми кадрами с Томом Бомбадилом, которого отдельным зрителям очень не хватало в фильмах.

Одного из древнейших обитателей Средиземья сыграл Рори Киннир. Насколько органично персонаж вписался в сюжет второго сезона фэнтезийного эпика с афроэльфами и прочими прелестями современного взгляда на мир Толкина, желающие начнут узнавать с 29 августа.

Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти»
Теги
ГалереяВластелин колец. Кольца власти
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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