Первый взгляд на Тома Бомбадила во «Властелине колец. Кольцах власти» (фото)

Вот сериал «Властелин колец. Кольца власти» и дорос до того момента, когда может заявить, что преуспел там, где не преуспела культовая кинотрилогия Питера Джексона. Многосерийный приквел через опубликовавшее эксклюзив издание Vanity Fair похвастался первыми кадрами с Томом Бомбадилом, которого отдельным зрителям очень не хватало в фильмах.

Одного из древнейших обитателей Средиземья сыграл Рори Киннир. Насколько органично персонаж вписался в сюжет второго сезона фэнтезийного эпика с афроэльфами и прочими прелестями современного взгляда на мир Толкина, желающие начнут узнавать с 29 августа.