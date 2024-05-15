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СЕРИАЛЫ
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Тизер «Властелина колец. Колец власти» безжалостно заминусили на YouTube

Источник: Amazon

Приуныли и не знаете, как поднять себе настроение? Прямо сейчас у вас есть возможность знатно повеселиться — стоит только навестить официальный канал стримингового сервиса Amazon, который буквально вчера опубликовал тизер второго сезона «Властелина колец. Колец власти» и в порыве отваги оставил секцию комментариев открытой...

Во-первых, видеоролик вполне ожидаемо потопили в дизлайках. На момент написания новости у тизера 65 тыс. лайков и 279 тыс. дизлайков. Во-вторых, пользователи знатно оторвались в комментариях, которых набралось уже более 18 тыс. Сильнее и больнее всего досталось непревзойдённому умению Саурона маскироваться при помощи эльфийских ушей и парика.

Теги
Властелин колец. Кольца власти
Комментарии (1)

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