Тизер «Властелина колец. Колец власти» безжалостно заминусили на YouTube

Приуныли и не знаете, как поднять себе настроение? Прямо сейчас у вас есть возможность знатно повеселиться — стоит только навестить официальный канал стримингового сервиса Amazon, который буквально вчера опубликовал тизер второго сезона «Властелина колец. Колец власти» и в порыве отваги оставил секцию комментариев открытой...

Во-первых, видеоролик вполне ожидаемо потопили в дизлайках. На момент написания новости у тизера 65 тыс. лайков и 279 тыс. дизлайков. Во-вторых, пользователи знатно оторвались в комментариях, которых набралось уже более 18 тыс. Сильнее и больнее всего досталось непревзойдённому умению Саурона маскироваться при помощи эльфийских ушей и парика.