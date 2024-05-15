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Первый взгляд на Джоэла и Элли во втором сезоне «Одних из нас» (фото)

Второй сезон постапокалиптического триллера «Одни из нас» будет не менее (а то и более) драматичным, чем первый. На это прозрачно намекают и первые официальные кадры из продолжения, На снимках запечатлены главные герои истории Джоэл (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рэмси), и у обоих исключительно сложные лица. Есть от чего.

Съёмки продолжения, которым занимаются шоураннеры Крэйг Мазин и Нил Дракманн, продолжаются в Ванкувере. Новые эпизоды «грибных» приключений зрители кабельного канала HBO увидят в следующем году.

Кадры из сериала «Одни из нас» Кадры из сериала «Одни из нас»
Теги
Одни из нас
Комментарии (2)

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