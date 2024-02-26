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«Это история любви, уроды!» — Ник Офферман ответил ненавистникам «клубничного» эпизода «Одних из нас»

Источник: HBO

Помимо всяких «Золотых глобусов», «Эмми» и прочих «Оскаров» в наградном сезоне числится наверняка очень важная премия под названием Independent Spirit Awards. И в этом году она особенно важна, потому что хоть там отметили исключительный вклад сериала «Одни из нас» в дело популяризации всякого гейства. Статуэтку за роль второго плана получил Ник Офферман, сыгравший в первом сезоне сурового любителя пошуршать бородой.

Радость от признания заслуги актёр выразил в своей благодарственной речи, где выплеснул всю боль на ненавистников-гомофобов, не оценивших по достоинству историю любви двух бородатых экстремистов.

Благодарю HBO за то, что у него хватило духу поучаствовать в подобной сценарной традиции, что и является настоящим актом проявления независимости — создание вот таких смелых историй. Чтобы когда ненавистники спрашивали меня, мол, зачем вам понадобилось снимать историю про геев, я им отвечал: «Затем, что вы до сих пор задаёте такие вопросы. Это не история про геев. Это история любви, уроды».

Ник Офферман, не урод, просто любит клубнику и гейские сюжеты

Правда, такое мощное признание, как награда Independent Spirit Awards, вряд ли поможет «смелому» сюжету о крепчайшей мужской дружбе посреди грибного апокалипсиса развиться в нечто большее — в январе шоураннер сериала Крэйг Мазин поставил крест на чаяниях поклонников этого непотребства.

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Одни из нас
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Источник фотографий: Depositphotos

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