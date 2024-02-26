«Это история любви, уроды!» — Ник Офферман ответил ненавистникам «клубничного» эпизода «Одних из нас»

Помимо всяких «Золотых глобусов», «Эмми» и прочих «Оскаров» в наградном сезоне числится наверняка очень важная премия под названием Independent Spirit Awards. И в этом году она особенно важна, потому что хоть там отметили исключительный вклад сериала «Одни из нас» в дело популяризации всякого гейства. Статуэтку за роль второго плана получил Ник Офферман, сыгравший в первом сезоне сурового любителя пошуршать бородой.
Радость от признания заслуги актёр выразил в своей благодарственной речи, где выплеснул всю боль на ненавистников-гомофобов, не оценивших по достоинству историю любви двух бородатых экстремистов.
Благодарю HBO за то, что у него хватило духу поучаствовать в подобной сценарной традиции, что и является настоящим актом проявления независимости — создание вот таких смелых историй. Чтобы когда ненавистники спрашивали меня, мол, зачем вам понадобилось снимать историю про геев, я им отвечал: «Затем, что вы до сих пор задаёте такие вопросы. Это не история про геев. Это история любви, уроды».
Правда, такое мощное признание, как награда Independent Spirit Awards, вряд ли поможет «смелому» сюжету о крепчайшей мужской дружбе посреди грибного апокалипсиса развиться в нечто большее — в январе шоураннер сериала Крэйг Мазин поставил крест на чаяниях поклонников этого непотребства.
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