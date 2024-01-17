HBO не планирует спин-офф «Одних из нас» про нетрадиционных выживальщиков

Как известно, постапокалипсис — время суровое, всего не хватает: еды, воды, женщин. Приходится суровым выживальщикам толерантно приспосабливаться к изменившимся обстоятельствам, как это сделали Фрэнк и Билл, центральные персонажи филерного третьего эпизода сериала «Одни из нас», сконцентированного на тематике однополой любви. Разумеется, прогрессивные критики высоко оценили данное поделие и яростно надра… нахваливали актёрскую игру Мюррея Бартлетта и Ника Оффермана.

В контексте такого успеха Офферман, получив за эту роль премию «Эмми», в шутливой форме поразмышлял о вероятном спин-оффе про данных персонажей. По его словам, такое предложение звучало, а он вовсе не прочь вернуться к роли. Однако позднее Крейг Мазин, шоураннер и сценарист сериала, на просьбу прокомментировать слова актёра отмёл эту идею.

Я очень горжусь эпизодом с Биллом и Фрэнком. Но Билла и Фрэнка больше не будет. Ник пошутил насчёт приквела, это своего рода шутка. Мы очень довольны тем, чего достигли. Крейг Мазин, рубит бороды с плеча

Что ж, оно и к лучшему. Всё равно сериал от недостатка инклюзивности страдать не будет — во втором сезоне Элли, героиня Беллы Рамзи, будет крутить шашни с девочкой Диной. Впрочем, ждать премьеры ещё долго — новые эпизоды не выйдут раньше 2025 года.