Мастер Чиф и его команда отбиваются от врагов на свежих постерах второго сезона Halo

В промо-контент второго сезона Halo решили добавить динамики. В сети появилась парочка свежих постеров продолжения футуристического боевика по одноимённому игровому франчайзу, и на плакатах — самый разгар сражения землян в лице Мастера Чифа (Пабло Шрайбер) сотоварищи и их заклятых противников.

Увидеть, во что выльется эта грандиозная битва, зрители смогут уже меньше чем через месяц — свежие эпизоды стартуют на стриминговом сервисе Paramount+ 8 февраля.

Шоураннером продолжения выступает Дэвил Винер («Убийство», «О дивный новый мир»).