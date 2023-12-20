Мастер Чиф скорбит на постере второго сезона Halo

В начале декабря стриминговый сервис Paramount+ засветил ознакомительный видеоролик второго сезона Halo, заодно сообщив точную дату возвращения сериала. Настало время презентовать постер с многозначительным слоганом и главным героем масштабного космического действа.
Свежий плакат фантастического экшена с центральным персонажем Мастером Чифом (Пабло Шрайбер) прозрачно намекает на скорбную судьбу его соратников, заодно напоминая, что свежие эпизоды адаптации культового игрового франчайза стартуют на потоковой платформе 8 февраля.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: