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Мастер Чиф скорбит на постере второго сезона Halo

В начале декабря стриминговый сервис Paramount+ засветил ознакомительный видеоролик второго сезона Halo, заодно сообщив точную дату возвращения сериала. Настало время презентовать постер с многозначительным слоганом и главным героем масштабного космического действа.

Свежий плакат фантастического экшена с центральным персонажем Мастером Чифом (Пабло Шрайбер) прозрачно намекает на скорбную судьбу его соратников, заодно напоминая, что свежие эпизоды адаптации культового игрового франчайза стартуют на потоковой платформе 8 февраля.

Постеры сериала «Halo»
Теги
ГалереяHalo
Комментарии (2)

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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
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Источник фотографий: Depositphotos

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