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Боевик Halo завершил съёмки второго сезона (фото)

Съёмочный процесс второго сезона футуристического боевика Halo подошёл к концу. Об этом в своих соцсетях сообщил исполнитель главной роли Пабло Шрайбер, опубликовавший подборку фотографий со съёмочной команде, которой несказанно благодарен за её неустанный и самоотверженный труд.

О дате возвращения многосерийной экранизации знаменитой серии видеоигр пока ничего не сообщается, но и так понятно, что на постпроизводство уйдёт несколько месяцев.

Промо-арт сериала «Halo» Промо-арт сериала «Halo»

Фантастический экшен повествует о развернувшейся в XXVI веке жестокой войне с союзом инопланетных рас, где человечество сдаёт позиции, а последней надеждой на выживание становится проект SPARTAN-II, эффективное оружие против пришельцев.

Шоураннером второго сезона проекта для потокового сервиса Paramount+ выступает Дэвид Винер («Убийство», «О дивный новый мир»).

Теги
Halo
Комментарии (1)

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