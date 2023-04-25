Культовый силуэт на постере «Звёздного пути: Странных новых миров»

Любой поклонник «Звёздного пути» узнает этот знаменитый силуэт. Потоковый сервис Paramount+ опубликовал тизерный постер второго сезона приключенческой фантастики «Звёздный путь: Странные новые миры». Свежие эпизоды стартуют на цифровой платформе 15 июня.
Прославленный капитан Кристофер Пайк (Энсон Маунт), Спок (Итан Пек) и Номер один (Ребекка Ромейн) на борту знаменитого космического корабля «Энтерпрайз» продолжают исследовать неизведанные уголки галактики.
В сериале также снимаются Бабс Олусанмокун, Кристина Чонг, Селия Роуз Гудинг, Джесс Буш и Мелисса Навиа. Шоураннерами сериала выступают Акива Голдсман и Генри Алонсо Майерс («Волшебники»).
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