«Звёздный путь: Странные новые миры»: трейлер второго сезона зовёт навстречу приключениям

Следуя заветам тысячеликого героя, капитан Пайк и его команда отвечают на зов приключений и смело отправляются навстречу неизвестности. Потоковый сервис Paramount+ выкатил трейлер второго сезона космической фантастики «Звёздный путь: Странные новые миры», который вернётся на стриминг с новыми эпизодами 15 июня.

На борту знаменитого космического судна «Энтерпрайз» Кристофер Пайк (Энсон Маунт), Спок (Итан Пек) и Номер один (Ребекка Ромейн) продолжат бороздить необъятные космические просторы. И всё это под присмотром шоураннеров проекта Акивы Голдсмана и Генри Алонсо Майерса («Волшебники»).