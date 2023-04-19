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«Звёздный путь: Странные новые миры»: трейлер второго сезона зовёт навстречу приключениям

Следуя заветам тысячеликого героя, капитан Пайк и его команда отвечают на зов приключений и смело отправляются навстречу неизвестности. Потоковый сервис Paramount+ выкатил трейлер второго сезона космической фантастики «Звёздный путь: Странные новые миры», который вернётся на стриминг с новыми эпизодами 15 июня.

На борту знаменитого космического судна «Энтерпрайз» Кристофер Пайк (Энсон Маунт), Спок (Итан Пек) и Номер один (Ребекка Ромейн) продолжат бороздить необъятные космические просторы. И всё это под присмотром шоураннеров проекта Акивы Голдсмана и Генри Алонсо Майерса («Волшебники»).

Теги
ВидеоЗвёздный путь: Странные новые миры
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Источник фотографий: Depositphotos

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