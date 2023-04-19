«Сумерки» получат многосерийный ребут

Издание The Hollywood Reporter эксклюзивно сообщает о неизбежном. Заразившись дурным примером «Ворнеров», студия Lionsgate грезит многосерийным ребутом «Сумерек». А потому что нечего такому жирному куску интеллектуальной собственности без дела на полке пролёживать, пыль собирать. «Гарри Поттер» смог, и блестящие вампиры смогут.

История о школьнице Белле Свон и её обворожительном клыкастом ухажёре возрастом чуть постарше перекочует в многосерийный формат, но ни пристанища, ни творческой команды у будущего сериала пока нет.

Сообщают, что проект Lionsgate Television по сверхпопулярной книжной серии Стефани Майер находится на самых ранних стадиях разработки. Обмозговывают концепцию. Майер, говорят, будет участвовать в процессе адаптации.