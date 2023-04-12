«Гарри Поттер» официально станет сериалом с Джоанн Роулинг в продюсерах

Ну вот, слухи и подтвердились. Стриминговый сервис HBO Max (теперь просто MAX) берётся за разработку многосерийной версии «Гарри Поттера». Восстановленная в правах автор литературного первоисточника Джоанн Роулинг входит в состав продюсеров сериала.

Многосерийная версия культовой киносерии от студии Warer Bros., само собой, наберёт совершенно новый актёрский состав.

У будущего сериала даже имеется первый официальный концепт-арт. То есть предварительная работа над сериалом уже какое-то время успешно ведётся.