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«Гарри Поттер» официально станет сериалом с Джоанн Роулинг в продюсерах

Источник: Warner Bros.

Ну вот, слухи и подтвердились. Стриминговый сервис HBO Max (теперь просто MAX) берётся за разработку многосерийной версии «Гарри Поттера». Восстановленная в правах автор литературного первоисточника Джоанн Роулинг входит в состав продюсеров сериала.

Многосерийная версия культовой киносерии от студии Warer Bros., само собой, наберёт совершенно новый актёрский состав.

У будущего сериала даже имеется первый официальный концепт-арт. То есть предварительная работа над сериалом уже какое-то время успешно ведётся.

Промо-арт сериала «Гарри Поттер»
Теги
Гарри Поттер
Комментарии (7)

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