Новый спин-офф «Игры престолов» в работе — первый тизер-анонс «Рыцаря семи королевств»

Учитывая колоссальный успех «Дома дракона», можно было не сомневаться, что спин-оффы «Игры престолов» продолжат плодиться. На сей раз официально анонсирован «Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь» с самим Джорджем Р. Р. Мартином на борту, который выступит сценаристом и исполнительным продюсером проекта.

Как гласит официальный синопсис: