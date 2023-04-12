Новый спин-офф «Игры престолов» в работе — первый тизер-анонс «Рыцаря семи королевств»

Учитывая колоссальный успех «Дома дракона», можно было не сомневаться, что спин-оффы «Игры престолов» продолжат плодиться. На сей раз официально анонсирован «Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь» с самим Джорджем Р. Р. Мартином на борту, который выступит сценаристом и исполнительным продюсером проекта.
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Как гласит официальный синопсис:
За сто лет до событий «Игры престолов» по Вестеросу странствовали сир Дункан Высокий и его миниатюрный оруженосец Эгг. Действие происходит, когда династия Таргариенов всё ещё удерживает Железный трон, а последний дракон ещё жив в памяти людей, могущественные враги и опасные подвиги ждут этих невероятных друзей.
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