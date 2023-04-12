 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Она честно выиграла тёмный меч» — Кэти Сакхофф о заслуженном лидерстве Бо-Катан Крайз в «Мандалорце» Раккун-клуб в сборе — «Обитель зла: Остров смерти» собирает большое комбо персонажей «Мне очень нужна была работа»: звезда «Шазама 2» объяснила, зачем присоединилась к DC Джон Уик 4 — мнение о фильме В рамках инициативы «Рассвет DC» перезапустят командный комикс про Бэтмена и Робина
• • •
 
3
СЕРИАЛЫ
336

Новый спин-офф «Игры престолов» в работе — первый тизер-анонс «Рыцаря семи королевств»

Учитывая колоссальный успех «Дома дракона», можно было не сомневаться, что спин-оффы «Игры престолов» продолжат плодиться. На сей раз официально анонсирован «Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь» с самим Джорджем Р. Р. Мартином на борту, который выступит сценаристом и исполнительным продюсером проекта.

Как гласит официальный синопсис:

За сто лет до событий «Игры престолов» по Вестеросу странствовали сир Дункан Высокий и его миниатюрный оруженосец Эгг. Действие происходит, когда династия Таргариенов всё ещё удерживает Железный трон, а последний дракон ещё жив в памяти людей, могущественные враги и опасные подвиги ждут этих невероятных друзей.

Теги
ВидеоРыцарь семи королевств: Межевой рыцарь
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

4Новый приквел «Игры престолов» может рассказать о знаменитом тройничке Таргариенов 9«Дом Дракона» получит укороченный второй сезон 7Звезде «Игры престолов» улыбнулась удача: она сыграет в ремейке классического экшена Джона Ву

Тоже интересно

010 минут геймплея Wo Long: Fallen Dynasty — идейного продолжения Nioh 12Секс-кроссовер: персонажи Atomic Heart украсят пачки презервативов VIZIT 20Звезда «Добычи» прокомментировала возможность сиквела 16Повелитель смерти Николас Кейдж в отрывке из комедийного ужастика «Ренфилд» 0Экс-солистка группы Loona Чу возвращается

Далее на КГ

1
Джоди Фостер ведёт морозное расследование в тизере четвёртого сезона «Настоящего детектива»
 0
Marvel выпустит сборник историй про Человека-паука от сценариста Чипа Здарски
 7
«Гарри Поттер» официально станет сериалом с Джоанн Роулинг в продюсерах
 1
Ghostwire: Tokyo получила большой апдейт и версию для консолей Xbox Series
 2
Убойный мир «Джона Уика» приветствует гостей в «Отеле „Континенталь“» (тизер)
 2
Натан Филлион и Сильвестр Сталлоне засветились в свежем тизере «Стражей галактики 3»
 5
Ана де Армас и Крис Эванс демонстрируют чудеса ловкости на съёмках экшен-сцены боевика «Без ответа»
 1
«Занавес» — стартовала новая киноманская манга от авторов «Кулинарных поединков»
 0
«Великий клирик» — трейлер и дата выхода медицинского исекая с RPG-элементами
 0
«Моя сэмпай — парень?» — анонс аниме про кроссдрессинг
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Режиссёры «Мстителей: Финала» закончили снимать фантастический эпик с Милли Бобби Браун (фото)
 
Аниме «Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят» — анонс аниме про смертельный гига-гарем
 
Кино Не вписался в семью: в сиквелах «Аватара» не будет Вина Дизеля
 
Кино Сёстры Ариэль радуют своим разнообразием на промо «Русалочки» (фото)
 
Кино Режиссёр ужастика «М3ГАН» рассказал, как писал сценарий «Тёмной Лиги справедливости»
 
Marvel воскрешает Ultimate-вселенную
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Ноль кадров в секунду – 469: Пенисы на снегу
 
3ЕВА
 
 
0Телеовощи – 491: Тяжёлый человек с тяжёлыми отношениями
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 562: Наш ответ IMAX, «Тетрис», «Крид 3», «Ампир V»
 
2Ноль кадров в секунду – 468: Прокачка по мини-карте
 
 
3ЕВА – 523: Трясти бюджетом
 
4Телеовощи – 490: Планета вечной оргии
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 561: 10 лет подкасту, спецэффекты Marvel, «Джон Уик 4»
 
8Ноль кадров в секунду – 467: Возвращение величайшего резидента
 
 
3ЕВА – 522: Японутая академия
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru