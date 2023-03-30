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«Дом Дракона» получит укороченный второй сезон

Источник: HBO

Портал Deadline эксклюзивно сообщил, что готовящийся к съёмкам второй сезон эпического фэнтези «Дом Дракона» по книжной вселенной Джорджа Мартина не досчитается пары эпизодов. В продолжении будет восемь эпизодов. Вероятная дата премьеры — лето 2024 года.

По сообщениям инсайдеров, долговременный план в отношении проекта предполагает продление на третий сезон, но официально эта информация пока не подтверждена. А вот сокращение эпизодов второго сезона якобы обусловлено исключительно сюжетными правками и никак не связано с нынешней политикой Warner Bros. Discovery по сокращению финансирования проектов на фоне грандиозных перестроек внутри компании.

Ходят слухи, что таргариенский приквел «Игры престолов» рассчитан на четыре сезона, которые уже распланированы создателями. Кабельный канал HBO пока никак эту информацию не комментирует.

Теги
Дом Дракона
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