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Пингвин и София Фальконе — главная парочка на съёмках спин-оффа «Бэтмена» (фото)

Источник: Warner Bros.

Не прошло и суток, а в сети появились свежие фотографии со съёмочной площадки криминальной драмы «Пингвин» по экранной вселенной DC. На локации застали не только Колина Фаррелла в его впечатляющем гриме, но и новую героиню мини-сериала по миру «Бэтмена» Мэтта Ривза. На одном из свежих фото — София Фальконе в исполнении Кристин Милиоти.

Этих двоих, воюющих за сферы криминального влияния в Готэме, будут связывать во всех смыслах очень непростые отношения.

Промо-арт сериала «Пингвин» Промо-арт сериала «Пингвин» Промо-арт сериала «Пингвин» Промо-арт сериала «Пингвин» Промо-арт сериала «Пингвин»

В проекте стримингового сервиса HBO Max также задействован Клэнси Браун, которому отошла партия Сальваторе Марони. Первые два эпизода режиссирует Крэйг Зобел («Мейр из Исттауна»). Сценарий написала Лорен Лефранк («Агенты Щ.И.Т.»).

Теги
Пингвин
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Источник фотографий: Depositphotos

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