Пингвин и София Фальконе — главная парочка на съёмках спин-оффа «Бэтмена» (фото)

Не прошло и суток, а в сети появились свежие фотографии со съёмочной площадки криминальной драмы «Пингвин» по экранной вселенной DC. На локации застали не только Колина Фаррелла в его впечатляющем гриме, но и новую героиню мини-сериала по миру «Бэтмена» Мэтта Ривза. На одном из свежих фото — София Фальконе в исполнении Кристин Милиоти.

Этих двоих, воюющих за сферы криминального влияния в Готэме, будут связывать во всех смыслах очень непростые отношения.

В проекте стримингового сервиса HBO Max также задействован Клэнси Браун, которому отошла партия Сальваторе Марони. Первые два эпизода режиссирует Крэйг Зобел («Мейр из Исттауна»). Сценарий написала Лорен Лефранк («Агенты Щ.И.Т.»).