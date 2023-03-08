Пингвин и София Фальконе — главная парочка на съёмках спин-оффа «Бэтмена» (фото)

Не прошло и суток, а в сети появились свежие фотографии со съёмочной площадки криминальной драмы «Пингвин» по экранной вселенной DC. На локации застали не только Колина Фаррелла в его впечатляющем гриме, но и новую героиню мини-сериала по миру «Бэтмена» Мэтта Ривза. На одном из свежих фото — София Фальконе в исполнении Кристин Милиоти.
Этих двоих, воюющих за сферы криминального влияния в Готэме, будут связывать во всех смыслах очень непростые отношения.
В проекте стримингового сервиса HBO Max также задействован Клэнси Браун, которому отошла партия Сальваторе Марони. Первые два эпизода режиссирует Крэйг Зобел («Мейр из Исттауна»). Сценарий написала Лорен Лефранк («Агенты Щ.И.Т.»).
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