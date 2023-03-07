 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Идрис Эльба страдает и расследует в трейлере детектива «Лютер: Падшее солнце» Самый подробный взгляд на героиню Даниэлы Мелшиор в «Форсаже 10» (фото) Брат с сестрой: Вин Дизель и Даниэла Мелшиор возвещают о премьере трейлера «Форсажа 10» (фото) Пожилой Роберт Дауни-младший на свежем кадре «Оппенгеймера» Кристофера Нолана Колин Фаррелл в образе Пингвина на съёмках спин-оффа «Бэтмена» (фото)
• • •
 
СЕРИАЛЫ
235

Билл Хейдер прощается с «Барри» — вышел тизер финального сезона драмеди

Тюремные будни наёмника и работника сцены. Кабельный канал HBO опубликовал тизер четвёртого и, как выяснилось, заключительного сезона комедийной драмы «Барри», куда вошли восемь эпизодов, снятых исполнителем главной роли Биллом Хейдером.

Премьера финального сезона, чьи события как минимум частично будут происходить в тюрьме, где коротает свои дни главный герой, состоится 16 апреля.

В сериале также снимаются Генри Уинклер, Стивен Рут, Сара Голдберг, Энтони Кэрриган и Стивен Рут. Сценарий Хейдеру помогат писать Алек Берг («Кремниевая долина»). Оба выступают исполнительными продюсерами проекта.

И постер:

Постеры сериала «Барри»
Теги
ВидеоБарри
Комментарии

Ещё на эту тему

5Колин Фаррелл в образе Пингвина на съёмках спин-оффа «Бэтмена» (фото) 9Клэнси Браун сыграет мафиози в спин-оффе «Бэтмена» о Пингвине 3Батя бьётся до конца в трейлере финального сезона «Наследников»

Тоже интересно

1Дарта Вейдера внезапно победили, но ненадолго 0Рецензия и отзывы на фильм «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» 7Парочка актёров будет расследовать оккультные убийства маньяка Николаса Кейджа 3Создатель «Бэтмена: Белого Рыцаря» снова хочет возродить Зорро 3Чарли Кокс изменяет жене и родине с Ольгой Куриленко в трейлере шпионского триллера от Netflix

Далее на КГ

1
«Идеальное кино» — критики нахваливают «Крик 6» в финальном трейлере
 1
Злой как чёрт Утред на постере полнометражного фильма по мотивам сериала «Последнее королевство»
 1
Ни Киану Ривза, ни сериала — Hulu отказался от «Дьявола в белом городе» Леонардо Дикаприо и Мартина Скорсезе
 0
Юджу представила клип на заглавную песню Without U
 6
«Аватар: Путь воды» утвердил точную дату выхода на цифре (видео)
 6
Ещё больше приключений в финальном трейлере фэнтези «Подземелья и драконы: Воровская честь»
 0
Marvel раскрывает первые подробности о том, почему Человек-паук и Мэри Джейн расстались
 0
КГ играет: Devil May Cry 3, часть 2
 3
Marvel открывает специальное подразделение студии 20th Century Studios с «Планетой обезьян», «Чужим» и «Хищником»
 0
ЕВА-519: Прямая трансляция
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино «Человек-муравей 3» рекордно резко уменьшает свои сборы
 
Аниме «Первый слэм-данк» — седьмой по кассовости фильм японского проката в 2022 году
 
Кино Барри Аллен и Бэтмены нагибают мультивселенную в трейлере «Флэша»
 
Игры Авторы Suicide Squad: Kill The Justice League наконец показали геймплей и раскрыли его детали
 
Игры Полный назад: издатель D&D отказался от планов по монетизации фанатского контента
 
Эйдан возвращается на новых фото со съёмок второго сезона «И просто так»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
1Телеовощи – 486: Сасай кудасай
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 557: «Марш утренней зари», «Стук в дверь», «Кит», новые фильмы по «Властелину колец»
 
7Ноль кадров в секунду – 463: Возвращение атомносердечного подкаста
 
1ЕВА – 518: Абсолютное гейство
 
2Телеовощи – 485: Куриная красная линия
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 556: Трейлер «Тетриса», анонс нового «Хеллбоя», «Бескрайний бассейн» Брэндона Кроненберга
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5Ноль кадров в секунду – 462: Атомносердечный подкаст
 
 
3ЕВА – 517: ...And it's gone!
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru