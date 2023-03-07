Билл Хейдер прощается с «Барри» — вышел тизер финального сезона драмеди

Тюремные будни наёмника и работника сцены. Кабельный канал HBO опубликовал тизер четвёртого и, как выяснилось, заключительного сезона комедийной драмы «Барри», куда вошли восемь эпизодов, снятых исполнителем главной роли Биллом Хейдером.

Премьера финального сезона, чьи события как минимум частично будут происходить в тюрьме, где коротает свои дни главный герой, состоится 16 апреля.

В сериале также снимаются Генри Уинклер, Стивен Рут, Сара Голдберг, Энтони Кэрриган и Стивен Рут. Сценарий Хейдеру помогат писать Алек Берг («Кремниевая долина»). Оба выступают исполнительными продюсерами проекта.

И постер: