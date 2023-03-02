Батя бьётся до конца в трейлере финального сезона «Наследников»

Логан Рой предрекает «Ночь длинных ножей». Стриминговый сервис HBO Max опубликовал полноценный трейлер четвёртого — заключительного — сезона сатирической драмы «Наследники», где глава финального бизнеса в исполнении Брайана Кокса готовится дать финальный бой.
Последние эпизоды напряжённых семейных разборок начнут выходить 26 марта.
-
- 0
- 18
- Поделиться
-
В актёрском составе проекта Джесси Армстронга («Вице-президент») также снимаются Джереми Стронг, Сара Снук, Киран Калкин, Мэттью Макфэдиен, Алан Рак, Николас Браун и Александр Скарсгард.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: