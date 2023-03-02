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Батя бьётся до конца в трейлере финального сезона «Наследников»

Логан Рой предрекает «Ночь длинных ножей». Стриминговый сервис HBO Max опубликовал полноценный трейлер четвёртого — заключительного — сезона сатирической драмы «Наследники», где глава финального бизнеса в исполнении Брайана Кокса готовится дать финальный бой.

Последние эпизоды напряжённых семейных разборок начнут выходить 26 марта.

В актёрском составе проекта Джесси Армстронга («Вице-президент») также снимаются Джереми Стронг, Сара Снук, Киран Калкин, Мэттью Макфэдиен, Алан Рак, Николас Браун и Александр Скарсгард.

Теги
ВидеоНаследники
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Комиксы
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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