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«Настоящий детектив» про женщин, «Воин» и многие другие в сборном трейлере HBO Max 2023

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал насыщенный сборный трейлер всех крупных многосерийных релизов 2023 года, дабы подарить своим зрителям представление, какое изобилие качественного (понадеемся) контента ожидает их в следующем году.

Среди самых важных премьер отметились триллер «Одни из нас», музыкальная драма «Кумир» и мини-сериал «Сантехники Белого дома».

А вот уже знакомых хитов с новыми сезонами куда больше, и среди них четвёртый — феминистичный — сезон «Настоящего детектива», а также новые сезоны «Наследников», «Воина», «Перри Мейсона», «Барри», «Полиции Токио», «Харли Квинн», «Праведных Джемстоунов» и прочих проектов.

Теги
ВидеоНастоящий детектив
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