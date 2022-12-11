Александра Даддарио рассказала, почему обнажилась в «Настоящем детективе»

Есть ещё в современной индустрии развлечений актрисы, которые прекрасно отдают себе отчёт в рисках, на которые идут, снимаясь в интимных сценах. И стараются извлечь из оных максимальную выгоду, не рефлексируя о «грехах молодости» на публику. В когорту этих редких людей входит Александра Даддарио, чья сцена с обнажением поразила отдельных зрителей ничуть не меньше, чем всё остальное в первом сезоне «Настоящего детектива».

В свежем интервью изданию Men's Journal Даддарио рассказала, как относится к своему тогдашнему решению согласиться на столь откровенную сцену.

«Настоящий детектив», где я засветилась обнажённой, сыграл важную роль в моей карьере. Телефон разрывался от звонков, и благодаря сериалу я получила другие роли. Плюс тогда я и не задумывалась о своей сексуальной привлекательности. Пыталась не относится к этому слишком серьёзно. Я очень люблю актёрскую работу, и в душе я самый настоящий театральный задрот. Тогда я просто приняла вызов и решила: «Это поможет моей карьере».

При этом актриса здраво рассудила наслаждаться положительными моментами в своей работе и игнорировать негативные аспекты шумихи и повышенного внимания вокруг подобных сцен. В конце концов, ради любимой работы вполне нормально чем-то жертвовать. Ну а изрядная доля зрителей, усаживаясь пересмотреть первый сезон «Настоящего детектива», до сих пор несказанно благодарна Даддарио за такие жертвы.