 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Хидео Кодзима анонсировал Death Stranding 2 Ана де Армас — самая популярная звезда 2022 года по версии IMDb Уже не падаван: зрелищный трейлер Star Wars Jedi: Survivor — сиквела Fallen Order Голая и связанная «Непослушная» пассия Александра Петрова на первом постере эротической драмы КГ играет: IXION
5
СЕРИАЛЫ
603

Александра Даддарио рассказала, почему обнажилась в «Настоящем детективе»

Источник: HBO

Есть ещё в современной индустрии развлечений актрисы, которые прекрасно отдают себе отчёт в рисках, на которые идут, снимаясь в интимных сценах. И стараются извлечь из оных максимальную выгоду, не рефлексируя о «грехах молодости» на публику. В когорту этих редких людей входит Александра Даддарио, чья сцена с обнажением поразила отдельных зрителей ничуть не меньше, чем всё остальное в первом сезоне «Настоящего детектива».

В свежем интервью изданию Men's Journal Даддарио рассказала, как относится к своему тогдашнему решению согласиться на столь откровенную сцену.

«Настоящий детектив», где я засветилась обнажённой, сыграл важную роль в моей карьере. Телефон разрывался от звонков, и благодаря сериалу я получила другие роли. Плюс тогда я и не задумывалась о своей сексуальной привлекательности. Пыталась не относится к этому слишком серьёзно. Я очень люблю актёрскую работу, и в душе я самый настоящий театральный задрот. Тогда я просто приняла вызов и решила: «Это поможет моей карьере».

При этом актриса здраво рассудила наслаждаться положительными моментами в своей работе и игнорировать негативные аспекты шумихи и повышенного внимания вокруг подобных сцен. В конце концов, ради любимой работы вполне нормально чем-то жертвовать. Ну а изрядная доля зрителей, усаживаясь пересмотреть первый сезон «Настоящего детектива», до сих пор несказанно благодарна Даддарио за такие жертвы.

Теги
Настоящий детектив
Комментарии (5)

Ещё на эту тему

16Первое фото со съёмок продолжения «Настоящего детектива» с Джоди Фостер

Тоже интересно

8Супермен, Чудо-женщина и другие члены Лиги справедливости в свежем трейлере «Чёрного Адама» 7God of War: Ragnarok покупают быстрее, чем идёт её сюжет 14Пара марвеловских плохих парней: Майкл Б. Джордан и Джонатан Мэйджерс на постерах «Крида 3» 4Ченнинг Татум станет героем шпионского экшена в фильме режиссёра «Быстрее пули» 0Дедуктивный метод против Ктулху в трейлере ремейка Sherlock Holmes: The Awakened

Далее на КГ

0
Неделя кино на КГ — главные новости 5–11 декабря
 0
Няня и её жертвы на постере финального сезона «Прислуги» Шьямалана
 1
Новые фильмы недели: «Непослушник 2» и другие новинки кино
 1
Новые сериалы недели: Харрисон Форд, Хелен Миррен и Тимоти Далтон зажгут в приквеле «Йеллоустоуна»
 12
«Твою мать!» — Джеймс Кэмерон рассказал о студийных правках «Аватара 4»
 2
Джеймс Ганн: Супермен — главный приоритет DC
 0
Red Velvet и Aespa готовят совместный праздничный релиз (много фото)
 1
Издательство Marvel представило нового героя
 0
Предновогодние релизы для поднятия настроения (видео)
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 5–11 декабря
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Долгожданные «Хребты безумия» Гильермо дель Торо могут стать полнометражным мультфильмом с рейтингом R
 
Арья Старк признала, что в финале «Игра престолов» скатилась
 
Игры Объявлена цена PSVR2 — VR-шлем для PS5 оказался дороже самой PS5
 
Кино Стало известно, во сколько Warner Bros. обошёлся провал «Чёрного Адама»
 
Южная Корея празднует невероятную футбольную победу под хит Чонгука из BTS
 
Следующим проектом Квентина Тарантино станет сериал
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
31Телеовощи – 474: Мутный карлик
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 545: «Либерея», норвежский «Тролль» и куча трейлеров
 
5Ноль кадров в секунду
 
 
4Ноль кадров в секунду – 451: Кадры против God of War: Ragnarök, продолжение
 
 
11ЕВА – 507: Задолбака-сан
 
8Телеовощи – 473: Душные овощи
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 544: Квентин Тарантино наехал на Marvel, рождественские «Стражи Галактики», «Преступница Эмили»
 
2Ноль кадров в секунду – 450: В две бороды
 
11Телеовощи – 472: Дикпики как признание заслуг
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 543: «Чёрный Адам», «Чёрная Пантера 2», «В духе Рождества»
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru