Неделя сериалов на КГ — главные новости 5–11 декабря

Шоураннер «Ведьмака» просит зрителей посмотреть третий сезон. А что случилось?

«Тёмную башню» Стивена Кинга экранизирует Майк Флэнеган. Автор «Призраков дома на холме» возглавил новую адаптацию культового произведения.

Джим Парсонс ответил на критику коллег по «Теории большого взрыва», недовольных его уходом. Он по-прежнему считает, что всё сделал правильно.

Сценаристы «Ведьмака» заявили: они вместе с шоураннером самые большие фанаты книг. Лучше них сериал никто не снял бы. И это не шутка.

Белла Рэмси уверена: фанатам игры понравится сериал по The Last of Us. А к критике проекта относится философски.

Джим Парсонс до сих пор не жалеет о решении уйти из «Теории большого взрыва». Потому что бесконечно счастлив и без сериала.

«Уэнсдэй» — третий по популярности англоязычный сериал Netflix. И ещё есть время обогнать лидеров.