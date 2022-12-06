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СЕРИАЛЫ
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Первоисточник: www.gamesradar.com Прямая ссылка на новость:

Джим Парсонс ответил на критику коллег по «Теории большого взрыва», недовольных его уходом

Источник: CBS

Ни для кого уже не секрет, что решение исполнителя роли Шелдона Купера завязать с «Теорией большго взрыва» в конечном итоге привело к завершению сериала. Его персонаж для многих зрителей был любимчиком, да и создатели не верили, что без него ситком долго продержится на плаву.

Как выяснилось, остальные участники каста готовы были продолжать работать в сериале, но многих больше всего расстроил даже ухода Джима Парсонса как таковой, а то, что в известность их поставили, когда всё было уже решено.

В интервью порталу Yahoo Парсонс прокомментировал своё отношение к сложившейся ситуации.

Неприятно знать, что ты сделал нечто, пусть и ненамеренно, что расстроило или разозлило окружающих. Но я сделал то, что должен был, и таким способом, какой мне показался наилучшим в тот момент. Если честно, я не считаю, что в нашей команде сложились такие отношения, которые требовали бы решать этот вопрос на групповом собрании.

Более того, бывший Шелдон Купер тогда и не предполагал, что его уход станет стопроцентной гарантией закрытия ситкома.

Не скажу, что я был удивлён, но я равно так же не удивился бы, если бы сериал продолжили снимать. И глубоко в душе от мысли, что история может продолжиться, я ощущал радость. Но всё сложилось иначе.

А уж сколько радости ощутили бы остальные актёры, которые после финала не раз заговаривали о том, что не сильно бы протестовали, проведи ситком в эфире ещё пару сезонов.

Теги
Теория большого взрыва
Комментарии (5)

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