Адская няня буянит в Филадельфии — вышел финальный трейлер хоррора «Прислуга» М. Найта Шьямалана

Если хотите остаться в живых и защитить свой город, постарайтесь не злить эту няню. Стриминговый сервис Apple TV+ выкатил трейлер четвёртого — финального — сезона ужастика «Прислуга» М. Найта Шьямалана и Тони Басгэллопа. Заключительные серии мистической жути начнут транслировать 13 января.

В последних эпизодах сериала главным героям в исполнении Тоби Кеббелла, Лорен Эмброуз и Руперта Гринта предстоит узнать всю правду о молодой Лиэнн (Нелл Тайгер Фри), которую они так неосторожно в своё время пригласили на должность няни для своего кукольного младенца. Теперь от настроения этой загадочной девушки зависит судьба всего города.