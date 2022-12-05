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Адская няня буянит в Филадельфии — вышел финальный трейлер хоррора «Прислуга» М. Найта Шьямалана

Если хотите остаться в живых и защитить свой город, постарайтесь не злить эту няню. Стриминговый сервис Apple TV+ выкатил трейлер четвёртого — финального — сезона ужастика «Прислуга» М. Найта Шьямалана и Тони Басгэллопа. Заключительные серии мистической жути начнут транслировать 13 января.

В последних эпизодах сериала главным героям в исполнении Тоби Кеббелла, Лорен Эмброуз и Руперта Гринта предстоит узнать всю правду о молодой Лиэнн (Нелл Тайгер Фри), которую они так неосторожно в своё время пригласили на должность няни для своего кукольного младенца. Теперь от настроения этой загадочной девушки зависит судьба всего города.

Теги
ВидеоПрислуга
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