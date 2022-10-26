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Конец близок в тизере четвёртого сезона ужастика «Прислуга»

Кошмарные события в Филадельфии близятся к своему апогею. Стриминговый сервис Apple TV+ выкатил тизер четвёртого сезона хоррора «Прислуга» М. Найта Шьямалана и Тони Басгэллопа. Новые эпизоды мистической и жуткой истории начнут выходить на цифровой платформе 13 января.

В продолжении загадочная молодая няня для ребёнка-куклы продемонстрирует всю полноту своих пугающих способностей. Бороться с Лиэнн бесполезно — по крайней мере, так утверждает видеоролик. Но пригласившие её в свой дом Тёрны, конечно же, попытаются ей противостоять, потому что у них вообще-то нет выбора.

Основной актёрский состав многосерийного ужастика возглавляют Тоби Кеббелл, Лорен Эмброуз, Руперт Гринт и Нелл Тайгер Фри.

Теги
ВидеоПрислуга
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