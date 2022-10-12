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Иэн и Поппи работают над новой игрой в свежем трейлере «Мифического квеста»

В их мире многое изменилось и... не изменилось ничего. Потоковый сервис Apple TV+ публиковал свежий трейлер третьего сезона «Мифического квеста», прозрачно намекающий на то, что мир главных героев продолжит радовать зрителей своим традиционным сумасшествием, в которое персонажи без усилий превращают жизнь друг друга.

Третий сезон стартует на цифровой платформе 11 ноября.

Иэн (Роб Макэлхенни) и Поппи (Шарлотта Никдао) трудятся над своим новым проектом, а Дана (Имани Хаким) им ассистирует. Дэвид (Дэвид Хорнсби) учится руководить проектом «Мифический квест», а Джо (Джесси Эннис) ему помогает. Кэрол (Наоми Экперигин) разбирается со своими новыми обязанностями после повышения, а Рэйчел (Эшли Бёрч) — со своими моральными ориентирами. Брэд (Дэнни Пуди) вышел из тюрьмы и наверняка что-то замышляет.

Создателями, продюсерами и сценаристами проекта выступают авторы «В Филадельфии всегда солнечно» Роб Макэлхенни и Чарли Дэй. Производство курируют 3 Arts Entertainment и Ubisoft.

Теги
ВидеоМифический квест
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