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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Третий сезон комедии «Мифический квест» получил дату выхода

Источник: Apple TV+

Вслед за промо-материалами стриминговой сервис Apple TV+ обнародовал, наконец, и точную дату выхода третьего сезона «Мифического квеста». Производственная комедия о талантах из игровой индустрии, разбежавшихся кто куда в конце второго сезона, возвращается к зрителям 11 ноября.

В третьем сезоне Иэн (Роб Макэлхенни) и Поппи (Шарлотта Никдао) координируют работу своей новой компании GrimPop Studios, а Дане (Имани Хаким) приходится выступать посредником между продолжающими спорить по любому поводу начальниками. Дэвид (Дэвид Хорнсби) сживается с новой для себя ролью главы проекта «Мифический квест», а Джо (Джесси Эннис) ему ассистирует. Кэрол (Наоми Экперигин) разбирается со своими новыми обязанностями после повышения, а Рэйчел (Эшли Бёрч) — со своими моральными ориентирами. Брэд (Дэнни Пуди) вышел из тюрьмы, стал другим человеком и пытается заново вписаться в общество.

Создателями, продюсерами и сценаристами проекта значатся авторы культового ситкома «В Филадельфии всегда солнечно» Роб Макэлхенни и Чарли Дэй. Производственный процесс контролируют 3 Arts Entertainment и Ubisoft.

Теги
Мифический квест
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