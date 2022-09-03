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Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:

Дженнифер Коннелли присоединится к научной фантастике «Тёмная материя» на Apple TV+

Источник: Lionsgate

Дженнифер Коннелли присоединится к экранизации научно-фантастического романа Блейка Крауча «Тёмная материя» для Apple TV+. Главную роль в сериале сыграет Джоэл Эдгертон («Оби-Ван Кеноби»), а первые три эпизода снимет Якоб Вербрюгген («Чёрное зеркало»). Всего в проекте будет девять серий. Джоэл Эдгертон сыграет физика Джейсона Дессона, которого похищают в альтернативную версию его жизни, а Дженнифер Коннелли исполнит роль его жены.

По сюжету «Тёмной материи» только талантливый физик отказывается от блестящего научного будущего ради своей семьи, как его похищают из привычной реальности, и он вынужден пробираться сквозь мультивселенную назад в свою жизнь, стремясь спасти близких от альтернативной версии себя.

Дата релиза проекта пока неизвестна.

Теги
Чёрная материя
Комментарии (1)

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