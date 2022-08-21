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Джейсон Момоа обещает взрывной финал в ролике о создании третьего сезона «Видеть»

Историю слепого мира будущего обещают завершить на высокой ноте. Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал ролик о создании третьего — заключительного — сезона приключенческого экшена «Видеть», где представители актёрского состава во главе с Джейсоном Момоа рассказывают о запредельной высоте ставок в последней битве за будущее мира.

Последние эпизоды начнут выходить на следующей неделе, 26 августа.

Эпическое странствие Бабы Восса (Момоа) подходит к концу. Новая страшная угроза проросла из последствий предыдущих кровопролитных битв, она несёт гибель королевству Пеннса и всему остальному ослепшему миру. Бабе Воссу предстоит во что бы то ни стало защитить своё племя от кошмарной участи.

В финальном сезоне также снимаются Гера Хилмар, Сильвия Хукс, Кристиан Камарго, Арчи Мадекве, Неста Купер, Том Мисон, Оливия Ченг, Иден Эпштейн, Дэвид Хьюлетт и Майкл Рэймонд-Джеймс. Шоураннер — Джонатан Троппер («Банши», «Воин»). В исполнительных продюсерах — Стивен Найт, Фрэнсис Лоуренс, Питер Чернин и другие.

Теги
ВидеоВидеть
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