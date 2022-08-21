Нарастающее безумие второго сезона «Что если?» выйдет за рамки привычных представлений

Брайан Эндрюс, срежиссировавший «Что если?», сообщил, что второй сезон анимационного проекта выйдет за рамки привычных представлений, а третий вообще чуть ли не вырвется за пределы Солнечной системы.

В первом сезоне Кевин Файги хотел, чтобы в оригинальных концепциях была небольшая деталь, которая меняла бы всё. Какая-нибудь мелочь, трансформирующая события, но всё же очень привязанная к какому-либо киномоменту или целому фильму. Теперь есть больше проектов для выбора, мы можем мыслить шире, и всё может стать слегка более сумасшедшим. Во втором сезоне мы поднимем ставки, а к третьему станем безумцами. Во втором сезоне появятся персонажи, которых мы не могли использовать раньше, и мы покажем их взаимодействие с уже полюбившимися героями. Мы задумали реально много крутых вещей, и я не могу дождаться, когда люди увидят это. Брайан Эндрюс

Один из эпизодов сериала положил начало новому анимационному проекту «Зомби Марвел», премьера которого запланирована на 2024 год, а второй сезон «Что если?» выйдет в следующем году — в нём покажут переосмысление сюжетов Четвёртой фазы Marvel.