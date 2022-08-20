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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Джон Бернтал развлекает женщин в свежем трейлере «Американского жиголо»

Горячий мужик Джон Бернтал возвращается в дело. Кабельный канал Showtime выкатил свежий трейлер «Американского жиголо», многосерийного продолжения одноимённой криминальной мелодрамы с Ричардом Гиром. Премьера состоится 9 сентября.

Жизнь обаятельного альфонса Джулиана Кея (Бернтал) протекала безоблачно, пока его не обвинили в убийстве одной из бывших клиенток. События сериала разворачиваются спустя 15 лет после произошедшего в финале фильма. Кей вышел на свободу и пытается отыскать своё место в индустрии секса современного Лос-Анджелеса, а также воссоединиться с любовью своей жизни и выяснить, кто его подставил.

Режиссёром и сценаристом сериала числится Дэвид Холландер («Рэй Донован»). Исполнительными продюсерами выступают Джерри Брукхаймер, Джонатан Литтман и КристиЭнн Рид.

И парочка постеров с главным героем:

Постеры сериала «Американский жиголо» Постеры сериала «Американский жиголо»
Теги
ВидеоАмериканский жиголо
Комментарии (4)

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