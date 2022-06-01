Мужик на прокат Джон Бернтал в тизере драмы «Американский жиголо»

Многосерийное современное переосмысление криминальной мелодрамы с Ричардом Гиром продемонстрировало свои первые промо-материалы. Кабельный канал Showtime выкатил тизер сериала «Американский жиголо» Джоном Бернталом в главной роли. Даты выхода пока нет, но премьеру обещают в этом году.

В центре истории — профессиональный соблазнитель Джулиан Кей (Бернтал), доставляющий удовольствие богатым дамам. Жизнь обаятельного альфонса протекала безоблачно, пока его не обвинили в убийстве одной из бывших клиенток. События сериала разворачиваются спустя 15 лет после произошедшего в финале фильма. Кей вышел на свободу и пытается отыскать своё место в индустрии секса современного Лос-Анджелеса, а также разузнать, кто его подставил.

Режиссёром и сценаристом сериала выступает Дэвид Холландер («Рэй Донован»). Исполнительными продюсерами остаются Джерри Брукхаймер, Джонатан Литтман и КристиЭнн Рид.

В довесок идёт пачка эксклюзивных кадров от EW: