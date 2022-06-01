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Мужик на прокат Джон Бернтал в тизере драмы «Американский жиголо»

Многосерийное современное переосмысление криминальной мелодрамы с Ричардом Гиром продемонстрировало свои первые промо-материалы. Кабельный канал Showtime выкатил тизер сериала «Американский жиголо» Джоном Бернталом в главной роли. Даты выхода пока нет, но премьеру обещают в этом году.

В центре истории — профессиональный соблазнитель Джулиан Кей (Бернтал), доставляющий удовольствие богатым дамам. Жизнь обаятельного альфонса протекала безоблачно, пока его не обвинили в убийстве одной из бывших клиенток. События сериала разворачиваются спустя 15 лет после произошедшего в финале фильма. Кей вышел на свободу и пытается отыскать своё место в индустрии секса современного Лос-Анджелеса, а также разузнать, кто его подставил.

Режиссёром и сценаристом сериала выступает Дэвид Холландер («Рэй Донован»). Исполнительными продюсерами остаются Джерри Брукхаймер, Джонатан Литтман и КристиЭнн Рид.

В довесок идёт пачка эксклюзивных кадров от EW:

Кадры из сериала «Американский жиголо» Кадры из сериала «Американский жиголо» Кадры из сериала «Американский жиголо» Кадры из сериала «Американский жиголо» Кадры из сериала «Американский жиголо» Кадры из сериала «Американский жиголо»
Теги
ВидеоАмериканский жиголо
Комментарии (1)

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