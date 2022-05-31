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Первоисточник: www.vanityfair.com Прямая ссылка на новость:

Звезда сериала «Оби-Ван Кеноби» пожаловалась на расистские нападки в сети

Источник: Lucasfilm

Первые эпизоды сериала «Оби-Ван Кеноби» не пришлись по вкусу зрителям, обрушившим на него шквал критики. Больше других досталось актрисе Моусес Ингрэм, и её бесячий персонаж, Рева Севандер, тут совершенно не при чём. Девушка, по её собственным словам, стала объектом расистских нападок:

Их сотни! Но мы ничего не может сделать с этим. Никто ничего не может сделать, чтобы остановить эту ненависть. Что меня беспокоит, так это чувство внутри меня, что я должна просто заткнуться, ухмыльнуться и смириться с этим. Но я не такая. Я действительно просто хочу продолжать. И ещё я хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает меня, а всем остальным… вы странные.

Студия Disney не осталась в стороне и выразила поддержку Ингрэм:

Мы счастливы приветствовать Моусес Ингрэм в семье «Звёздных войн», и нам не терпится рассказать её историю.

В галактике «Звёздных войн» более 20 млн разумных видов, не будьте расистами.

Вместе с Ингрэм в сериале снимаются Юэн Макгрегор, Хейден Кристенсен, Руперт Френд, Сон Кан, Кумэйл Нанджиани, Джоэл Эдгертон и Вивьен Лира Блэр. За всё происходящее на экране в ответе Дебора Чоу («Мандалорец»).

Комментарии (7)

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