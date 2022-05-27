Джедаи, инквизиторы и прочие на постерах сериала «Оби-Ван Кеноби»

Торжественный двухсерийный старт долгожданного сериала «Об-Ван Кеноби» соцсети франчайза «Звёздные войны» отметили публикацией первой порции персонажных постеров основных действующих лиц первого и второго эпизодов. За ней обязательно последуют другие подборки — персонажей там хватает.

После стольких лет Юэн Макгрегор вернулся к своей знаменитой роли и прилежно изображает страдальца в пустынях Татуина. Мастер-джедай скрывается от верных слуг Империи и по мере сил помогает юным отпрыскам Падме Амидалы и Энакина Скайуокера (Хейден Кристенсен), пережившего крайне болезненную трансформацию в лорда ситхов Дарта Вейдера.