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Джедаи, инквизиторы и прочие на постерах сериала «Оби-Ван Кеноби»

Торжественный двухсерийный старт долгожданного сериала «Об-Ван Кеноби» соцсети франчайза «Звёздные войны» отметили публикацией первой порции персонажных постеров основных действующих лиц первого и второго эпизодов. За ней обязательно последуют другие подборки — персонажей там хватает.

Постеры сериала «Оби-Ван Кеноби» Постеры сериала «Оби-Ван Кеноби» Постеры сериала «Оби-Ван Кеноби» Постеры сериала «Оби-Ван Кеноби» Постеры сериала «Оби-Ван Кеноби»

После стольких лет Юэн Макгрегор вернулся к своей знаменитой роли и прилежно изображает страдальца в пустынях Татуина. Мастер-джедай скрывается от верных слуг Империи и по мере сил помогает юным отпрыскам Падме Амидалы и Энакина Скайуокера (Хейден Кристенсен), пережившего крайне болезненную трансформацию в лорда ситхов Дарта Вейдера.

Теги
ПостерыГалереяОби-Ван Кеноби
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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