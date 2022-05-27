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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:

Моё фэнтези круче твоего: Джордж Мартин надеется, «Дом дракона» превзойдет сериал «Властелин колец»

Источник: HBO

Джордж Мартин в приквеле «Игры престолов» не сомневается, считая, что «Дом дракона» уделает сериал «Властелин колец: Кольца власти». Шансы неплохие, все мы помним флэшмоб с цитатой Джона Р. Р. Толкина «Зло не способно сотворить ничего нового…» в комментариях к трейлеру «Колец власти» — фандому пришёлся не по душе каст проекта. «Дом дракона» в таком масштабе не кошмарили, во всяком случае, пока.

Я видел много статьей с посылом «О, битва за фэнтези-превосходство. „Кольца власти“ или „Дом дракона“ — кто победит?». Не знаю, почему эти сериалы должны соревноваться.

Надеюсь, обе премьеры станут успешны. Но я сильный соперник и надеюсь, у нас выйдет лучше. Если они выиграют шесть премий «Эмми» — а я надеюсь, что выиграют, — хочу, чтобы мы выиграли семь. В любом случае, для жанра фэнтези это хорошо, а я люблю фэнтези и научную фантастику. И хочу видеть больше подобных проектов на телевидении.

 
Джордж Мартин, демонстрирует пример здоровой конкуренции

С точки зрения обретения фанатской лояльности у Мартина есть небольшое временное преимущество. «Властелин колец: Кольца власти» выйдут 2 сентября, а «Дом дракона» — 21 августа.

Теги
Дом ДраконаВластелин колец. Кольца власти
Комментарии (4)

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