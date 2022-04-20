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«Властелин колец. Кольца власти» — свежие кадры с новыми героями эпика

После февральской промо-атаки многосерийного эпика «Властелин колец. Кольца власти» зрители наверняка успели прийти в себя, но стриминговый сервис Amazon не позволит им надолго забыть грядущую премьеру по культовой вселенной Дж. Р. Р. Толкина, поэтому шлёт свежатинку — новые кадры из сериала.

На первом кадре Тео в исполнении Тайро Мухафидина, а на втором Бронвин, которую играет Назанин Бониади. Больше нам об этих персонажах пока ничего знать не положено. Да и не то чтобы мы этого жаждали.

Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Премьера эпического фэнтези и по совместительству самого крупнобюджетного сериала в истории состоится 2 сентября.

События приквела «Властелина колец» от шоураннеров и сценаристов Джона Д. Пэйна, Патрика Маккея и Брайана Когмана разворачиваются за тысячи лет до происходившего в знаменитой трилогии и станут хроникой очередного противостояния добра и зла.

В эпике о событиях Второй эпохи Средиземья снимаются Синтия Аддай-Робинсон, Максин Канлифф, Тусита Джейасундера, Ленни Генри, Саймон Мерреллс, Алекс Таррант, Бенджамин Уокер Сара Звангобани, Питер Маллан, Йен Блэкбёрн, Кип Чапман, Энтони Крам, Тристан Гравель, Фабиан Маккалум, Джефф Моррелл, Ллойд Оуэн и другие.

Теги
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Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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