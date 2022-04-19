«Любовь, смерть и роботы» возвращаются в тизере третьего сезона антологии

Один из самых интересных и экспериментальных проектов Netflix напоминает о себе — стриминговый сервис опубликовал тизер третьего сезона антологии «Любовь, смерть и роботы», и ролик сообщает, что подборка свежих эпизодов выйдет на малые экраны 20 мая.

Сборником короткометражных видеорассказов, отличающихся смелыми визуальными решениями, руководят исполнительные продюсеры Тим Миллер («Дэдпул») и Дэвид Финчер («Охотник за разумом»). В третьем сезоне зрителей ждёт разнообразие тем от истории об обнаружении древнего зла до апокалипсиса с юмором преимущественно в жанрах фэнтези, фантастики и хоррора.

И пачка кадров из новых эпизодов: