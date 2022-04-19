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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Дэниэл Рэдклифф гордится нашумевшим «Возвращением в Хогвартс»

Источник: HBO Max

Первый громкий релиз этого года «Двадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в Хогвартс», вышедший 1 января, громким стал в силу сразу нескольких причин. Одна из них — отсутствие Дж.К. Роулинг в списке участников со всеми отсюда вытекающими: позднее появилась информация, что писательница сама отказалась от душевных посиделок, но кое-кто из каста намекнул на обратное.

Как бы то ни было, хоть «Возвращение в Хогвартс» и имело успех на HBO Max, магии не случилось. Но кому-то понравилось — так, Дэниэл Рэдклифф рассказал в свежем интервью, что гордится съёмками воссоединения:

Я очень рад, что мы это сделали. Есть какое-то милое завершение в том, чтобы вести взрослые разговоры с людьми, с которыми раньше у вас могли быть лишь детские беседы — особенно это касается Хелены Бонем Картер, Криса Коламбуса и Гари Олдмана. Ну и ещё братьев Фелпс (Джеймс и Оливер, которые играли близнецов Уизли). Было интересно, потому что, в фильмах мы дружили, но они были старше. Мне было 11, когда мы начинали, а им 14 или 15 — в том возрасте такая разница создавала между нами огромную пропасть. Теперь мы просто мужчины 30-ти лет, и временной разрыв нивелируется. Было приятно всех увидеть и узнать, что у ребят всё хорошо. «Возвращением в Хогвартс» стало тем, что заставило меня по-настоящему гордиться каждым из нас.

 
Дэниэл Рэдклифф

Видимо, повидаться с Рупертом Гринтом Рэдклиффу хотелось не так сильно: актёр приехать на съёмки не смог, и все трогательные моменты с ним — результат очень умелого монтажа. Ловкость рук (и никакой магии).

Теги
Двадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в Хогвартс
Комментарии (1)

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