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Первоисточник: www.kinometro.ru Прямая ссылка на новость:

«Гарри Поттер» обогнал «Друзей» — волшебный спецэпизод стал самым популярным проектом в «Амедиатеке»

Источник: HBO Max

В один день с релизом на стриминговом сервисе HBO Max премьера спецэпизода «Двадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в Хогвартс» состоялась и в отечественном онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Наши празднующие соотечественники смогли посмотреть дублированный эпизод фэнтези-воссоединения в первый день года. И посмотрели.

Как выяснилось, желающих было предостаточно. Специальный новогодний эпизод, приуроченный к 20-летию киноэпопеи и отличившийся парой-тройкой пренеприятных ляпов, посмотрело рекордное число подписчиков видеосервиса. По информации пресс-службы «Амедиатеки», за два дня 1 и 2 января количество просмотров «Возвращения в Хогвартс» составило 79% от всех просмотров видеоконтента цифровой платформы.

Ну и неудивительно, что 1 января спецэпизод с Дэниэлом Рэдклиффом, Эммой Робертс Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом стал самым популярным по запросам подписчиков.

Впечатляющие показатели так называемого реюниона превысили результаты другого эпохального события 2021 года, транслировавшегося «Амедиатекой», — воссоединения каста «Друзей». Спецэпизод с актёрским составом культового ситкома с 27-го по 30 мая посмотрело 62% подписчиков.

Теги
Двадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в ХогвартсHBO Max
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