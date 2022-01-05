«Гарри Поттер» обогнал «Друзей» — волшебный спецэпизод стал самым популярным проектом в «Амедиатеке»

В один день с релизом на стриминговом сервисе HBO Max премьера спецэпизода «Двадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в Хогвартс» состоялась и в отечественном онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Наши празднующие соотечественники смогли посмотреть дублированный эпизод фэнтези-воссоединения в первый день года. И посмотрели.

Как выяснилось, желающих было предостаточно. Специальный новогодний эпизод, приуроченный к 20-летию киноэпопеи и отличившийся парой-тройкой пренеприятных ляпов, посмотрело рекордное число подписчиков видеосервиса. По информации пресс-службы «Амедиатеки», за два дня 1 и 2 января количество просмотров «Возвращения в Хогвартс» составило 79% от всех просмотров видеоконтента цифровой платформы.

Ну и неудивительно, что 1 января спецэпизод с Дэниэлом Рэдклиффом, Эммой Робертс Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом стал самым популярным по запросам подписчиков.

Впечатляющие показатели так называемого реюниона превысили результаты другого эпохального события 2021 года, транслировавшегося «Амедиатекой», — воссоединения каста «Друзей». Спецэпизод с актёрским составом культового ситкома с 27-го по 30 мая посмотрело 62% подписчиков.