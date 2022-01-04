Киану Ривз сыграет в триллере про маньяка от Леонардо Дикаприо и Мартина Скорсезе

Почти три года назад Леонардо Дикаприо и Мартин Скорсезе договорились с видеосервисом Hulu о многосерийной экранизации документального триллера «Дьявол в белом городе» (The Devil in the White City). И судя по всему, проект-таки жив, здравствует и готов поразить вас своим кастом — портал Deadline сообщает, что на одну из главных ролей в сериале метит Киану Ривз.

Книга Эрика Ларсона рассказывает о двух представителях «позолоченного века»: архитекторе и серийном убийце, чьи судьбы пересеклись на Всемирной выставке 1893 года в Чикаго. В центре мрачной истории находятся блестящий архитектор Дэниел Бёрнем, стремящийся запечатлеть своё имя в истории, и обаятельный доктор Генри Холмс — безжалостный маньяк, превративший один из городских отелей в наполненный смертельными ловушками «замок убийств».

К сожалению, источники пока не раскрывают, кого же собирается сыграть актёр — архитектора или маньяка.

Сценарной адаптацией занимается Сэм Шоу («Касл-Рок», «Манхэттен»). Дикаприо и Скорсезе числятся исполнительными продюсерами наряду с Риком Йорном, Эммой Коскофф, Дженнифер Дэвиссон и Стэйси Шер. За производство отвечает Paramount TV.