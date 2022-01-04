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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Создатели «Возвращения в Хогвартс», перепутавшие Эмму Уотсон с Эммой Робертс, дали первый комментарий по теме

Источник: HBO Max

1 января на HBO Max вышло «Возвращение в Хогвартс» — спецэпизод по случаю 20-летней годовщины «Гарри Поттера». Его создатели так волновались (не иначе), что перепутали Джеймса и Оливера Фелпсов (близнецы Уизли), а на одном из фото вместо юной Эммы Уотсон красовалась Эмма Робертс. На косяки им было быстро указано, и ответственные люди их столь же быстро устранили.

А продюсеры даже похвалили фанатов за такую наблюдательность:

Отлично подмечено, фанаты «Гарри Поттера»! Вы обратили наше внимание на ошибку при монтаже. Новая версия уже выпущена.

Подключились к диалогу и братья Фелпсы, предположив, что это был чей-то розыгрыш, а Том Фелтон поспешил взять ответственность за произошедшее на себя.

В масштабном воссоединении участвовали также Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Рэйф Файнс, Джейсон Айзекс, Гэри Олдман, Хелена Бонэм Картер, Робби Колтрейн, Бонни Райт, Эванна Линч, Крис Коламбус, Имельда Стонтон, Альфред Энох и Мэттью Льюис.

Среди тех, кто в Хогвартс не вернулся, оказались Дэвид Тьюлис, Мэгги Смит, Брендан Глисон, Майкл Гэмбон, Эмма Томпсон, Джули Уолтерс, Роберт Паттинсон, Кеннет Брана, Клеманс Поэзи, Джим Бродбент и Фиона Шоу. Сама Дж.К. Роулинг участвовать отказалась, но позволила использовать одно из своих архивных интервью.

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