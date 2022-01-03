 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Горячая Меган Фокс и псих Оскар Айзек в трейлере чёрной комедии «Большой золотой кирпич» КГ играет: Enter the Matrix Сценарий третьего сезона «Ведьмака» уже написан Звезда «Шан-Чи» сыграет в комедии, от которой отказался даже Netflix Почему Синтия Никсон не хотела возвращаться в сиквел «Секса в большом городе»
11
КИНО
СЕРИАЛЫ
2 504
 
Первоисточник: www.instagram.com Прямая ссылка на новость:

Звезда «Гарри Поттера» объяснил, почему не вернулся в Хогвартс вместе со всеми

Источник: Warner Bros.

Вышедший 1 января на HBO Max спецэпизод «Возвращение в Хогвартс» действительно вернул большую часть звёзд «Гарри Поттера», однако не обошлось и без потерь. Сильнее всего бросилось в глаза отсутствие отменённой из-за «трансфобных» высказываний Джоан Роулинг, которая, как выяснилось, сама отказалась участвовать в сомнительном мероприятии. Что приятно, нашлись и солидарные с ней.

Так, исполнитель роли Люпина Дэвид Тьюлис своё неучастие объяснил с изрядной долей иронии, но, как говорится, читайте между строк.

Многие из вас спрашивают, почему я не участвовал в недавнем воссоединении актёрского состава «Гарри Поттера». В прошлом году я по глупости разместил то, что мне казалось забавным — экшен-фигурку Люпина, к которой я прикрепил несколько комично больших ног. Похоже, я сделал это в важную годовщину, расстроив многих. Это привело к тому, что невообразимое количество фанатов (и некоторые из актёров) вышли на улицы в знак протеста и подписали петицию с требованием моего отстранения от всех последующих мероприятий в честь «Гарри Поттера». В свою защиту скажу, что это была идея моей жены. Я не осознавал всю важность даты и по советам моей команды юристов тот пост был удалён.

Также своим присутствием фанатов не порадовали Мэгги Смит, Брендан Глисон, Майкл Гэмбон, Эмма Томпсон, Джули Уолтерс, Роберт Паттинсон, Кеннет Брана, Клеманс Поэзи, Джим Бродбент, Фиона Шоу и другие. Зато было много того темнокожего мальчика из массовки.

Комментарии (11)

Ещё на эту тему

23Оконфузились: создатели «Возвращения в Хогвартс» забыли, как выглядит Гермиона 23Разбанили? Дж. К. Роулинг появится в возвращении «Гарри Поттера» 97Я не с вами — Джоан Роулинг сама отказалась участвовать в возвращении «Гарри Поттера»

Тоже интересно

Далее на КГ

8
Никуда не годные сиквелы: Дуэйн Джонсон никогда не снимется в продолжениях «Рэмпейджа» и «Разлома Сан-Андреас»
 5
Чёрный Адам — самый могущественный персонаж DC
 2
«Джуманджи 4» всё ещё в работе, придётся подождать
 2
Генерал Стив Карелл и его команда на постере второго сезона «Космических войск»
 5
Звезда «Доктора Кто» ответила на обвинения в росте мужской преступности из-за выбора женщины на роль Доктора
 7
Джаред Лето пробует свои сверхсилы в телероликах «Морбиуса»
 8
Брутальная Валькирия Тесса Томпсон на закадровом фото «Тора 4»
 2
Роланд Эммерих обрушит на зрителей тёмную сторону Луны в формате IMAX (фото)
 1
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
 23
Оконфузились: создатели «Возвращения в Хогвартс» забыли, как выглядит Гермиона
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 496: «Не смотрите наверх», «Вальдо», «В роли Рикардо»
 
8Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 107: Интервью с главой студии Morteshka (Black Book)
 
4Ноль кадров в секунду – 401: А ты был не прав...
 
2ЕВА – 457: Худший флэшбек
 
 
14Телеовощи – 424: Битва за ваше сердечко
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru