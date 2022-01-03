Звезда «Гарри Поттера» объяснил, почему не вернулся в Хогвартс вместе со всеми

Вышедший 1 января на HBO Max спецэпизод «Возвращение в Хогвартс» действительно вернул большую часть звёзд «Гарри Поттера», однако не обошлось и без потерь. Сильнее всего бросилось в глаза отсутствие отменённой из-за «трансфобных» высказываний Джоан Роулинг, которая, как выяснилось, сама отказалась участвовать в сомнительном мероприятии. Что приятно, нашлись и солидарные с ней.

Так, исполнитель роли Люпина Дэвид Тьюлис своё неучастие объяснил с изрядной долей иронии, но, как говорится, читайте между строк.

Многие из вас спрашивают, почему я не участвовал в недавнем воссоединении актёрского состава «Гарри Поттера». В прошлом году я по глупости разместил то, что мне казалось забавным — экшен-фигурку Люпина, к которой я прикрепил несколько комично больших ног. Похоже, я сделал это в важную годовщину, расстроив многих. Это привело к тому, что невообразимое количество фанатов (и некоторые из актёров) вышли на улицы в знак протеста и подписали петицию с требованием моего отстранения от всех последующих мероприятий в честь «Гарри Поттера». В свою защиту скажу, что это была идея моей жены. Я не осознавал всю важность даты и по советам моей команды юристов тот пост был удалён.

Также своим присутствием фанатов не порадовали Мэгги Смит, Брендан Глисон, Майкл Гэмбон, Эмма Томпсон, Джули Уолтерс, Роберт Паттинсон, Кеннет Брана, Клеманс Поэзи, Джим Бродбент, Фиона Шоу и другие. Зато было много того темнокожего мальчика из массовки.