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Warner Bros. и Дж. К. Роулинг обсуждают сериалы по вселенной «Гарри Поттера» «Золотой Глобус 2022»: «Игра в кальмара», «ВандаВижн», «Тед Лассо» и другие номинанты Монстры на стриминге: новый трейлер «Монстров на каникулах: Трансформании» информирует, где и когда выходит мультфильм Неделя аниме на КГ — главные новости 6–12 декабря Популярная манга «Магическая битва» будет издаваться на русском языке
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КИНО
СЕРИАЛЫ
3 020
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Я не с вами: Джоан Роулинг сама отказалась участвовать в возвращении «Гарри Поттера»

Источник: Warner Bros.

Решение делать вид, что Джоан Роулинг не имеет отношения к «Гарри Поттеру» нынче в духе времени, но многих поклонников шокировала такая несправедливость, и они настаивали на появлении писательницы в «Возвращении в Хогвартс». HBO Max и Warner Bros. сдались и кинули инвайт, однако нанесённую обиду не так просто исправить — писательница отказалась принимать участие в волшебной ретроспективе. Ничего удивительного, в трудный момент каст её не поддержал.

Впрочем, совсем отнекиваться от своего детища Роулинг не стала, ограничившись идеей внести в проект свои архивные интервью. Изящное решение. Близкие к писательнице источники заявляют, что такой ход не связан с заявлениями писательницы о трансгендерных людях и последующей реакции общественности.

«Возвращение в Хогвартс» выйдет на HBO Max уже сегодня, таким образом отметив 20-ю годовщину выхода «Гарри Поттера и Философского камня».

Теги
Двадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в Хогвартс
 
Юрий Базарнов
Лучший комментарий
+20

В общем то поступок нормального человека. С иными уродами на одном поле сесть противно. Не то что с ними брататься и улыбаться.

И прогнуться заставили, а потом ссаной тряпкой в рыло.

Красиво. Только так и надо.

Год только начался, а уже появились маленькие радости.
Комментарии (10)

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