Я не с вами: Джоан Роулинг сама отказалась участвовать в возвращении «Гарри Поттера»

Решение делать вид, что Джоан Роулинг не имеет отношения к «Гарри Поттеру» нынче в духе времени, но многих поклонников шокировала такая несправедливость, и они настаивали на появлении писательницы в «Возвращении в Хогвартс». HBO Max и Warner Bros. сдались и кинули инвайт, однако нанесённую обиду не так просто исправить — писательница отказалась принимать участие в волшебной ретроспективе. Ничего удивительного, в трудный момент каст её не поддержал.

Впрочем, совсем отнекиваться от своего детища Роулинг не стала, ограничившись идеей внести в проект свои архивные интервью. Изящное решение. Близкие к писательнице источники заявляют, что такой ход не связан с заявлениями писательницы о трансгендерных людях и последующей реакции общественности.

«Возвращение в Хогвартс» выйдет на HBO Max уже сегодня, таким образом отметив 20-ю годовщину выхода «Гарри Поттера и Философского камня».