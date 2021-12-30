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За кадром «Двадцать лет „Гарри Поттеру“» — актёры делятся впечатлениями о съёмках спецэпизода (видео)

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал ролик о создании спецэпизода «Двадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в Хогвартс», посвящённого эпохальному воссоединению творческой команды сверхпопулярной киноэпопеи о мире волшебства и магии. В свежем видео участники актёрского состава делятся своими впечатлениями о встрече с коллегами по съёмочной площадке.

Напоминаем, что поностальгировать и умилиться все желающие смогут уже очень-очень скоро — 1 января.

Меж тем отечественный видеосервис «Амедиатека», где праздничный спецэпизод смогут посмотреть российские зрители, выпустил дублированный вариант ролика:

Теги
ВидеоДвадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в Хогвартс
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Источник фотографий: Depositphotos

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