Гриффиндорцы 20 лет спустя: главные герои поттерианы вернулись в Хогвартс (фото)

Потоковая платформа HBO Max опубликовала первый кадр из «Возвращения в Хогвартс» — специального эпизода «Гарри Поттера», который сняли, чтобы ещё раз напомнить, как быстро и неумолимо летит время. Франчайзу исполняется 20 лет и грех это не отметить.

Ясное дело, стримминг зашёл с козырей: в кадр попала троица центральных персонажей в исполнении Эммы Уотсон, Дэниэла Рэдклиффа и Руперта Гринта. Все с комфортом устроились в гостиной Гриффиндора и их вроде бы не тошнит друг от друга (или они таки стали хорошими актёрами).

Эпохальное событие выйдет в эфир упомянутого сервиса 1 января 2022 года.