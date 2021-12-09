Звездой больше, звездой меньше — как Warner Bros. едва не уволила двоих «Друзей»

Сейчас в это трудно поверить, но когда-то «Друзья» были рядовым ситкомом, а его звёзды, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Мэттью Перри, ещё не получали по миллиону долларов за эпизод — но, видно, очень хотели этого. Короче говоря, по признанию Энитон, они были молоды, глупы и пытались выбить у Warner Bros. гонорары посолиднее

Студии это не понравилось и она даже пригрозила увольнением двоим из них, кому именно — доподлинно неизвестно. Просто шесть человек — это слишком дорого много.

Помню, когда мы были молодыми и глупыми и вели переговоры об увеличении гонораров, одной из студийных угроз было: «Нам не нужны шестеро. Мы можем делать это и с четырьмя». И мы такие: «Что?? Вы можете избавиться от Рэйчел или Джоуи?».

Студия, разумеется, образумилась (зная Warner Bros., в это поверить ещё труднее) и не прогадала. Спустя 17 лет после завершения «Друзья» всё так же популярны и любимы — случившееся нынче воссоединение стало одним из самых рейтинговых релизов HBO Max и принесло сервису наибольшее число новых подписчиков.