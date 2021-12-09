 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Космический фильм-катастрофа «Мира» показал свои первые кадры Новый фильм режиссёра Бена Стиллера наконец сделает Кейт Бланшетт звездой «Никакого „прежде“ больше нет. Только „сейчас “». Вышел трейлер мини-сериала «Станция одиннадцать» Тереза Палмер и компания устроили тур по закулисью фэнтези «Открытие ведьм» Неделя игр на КГ — главные новости 29 ноября — 5 декабря
1
СЕРИАЛЫ
606
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Звездой больше, звездой меньше — как Warner Bros. едва не уволила двоих «Друзей»

Источник: Warner Bros.

Сейчас в это трудно поверить, но когда-то «Друзья» были рядовым ситкомом, а его звёзды, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Мэттью Перри, ещё не получали по миллиону долларов за эпизод — но, видно, очень хотели этого. Короче говоря, по признанию Энитон, они были молоды, глупы и пытались выбить у Warner Bros. гонорары посолиднее

Студии это не понравилось и она даже пригрозила увольнением двоим из них, кому именно — доподлинно неизвестно. Просто шесть человек — это слишком дорого много.

Помню, когда мы были молодыми и глупыми и вели переговоры об увеличении гонораров, одной из студийных угроз было: «Нам не нужны шестеро. Мы можем делать это и с четырьмя». И мы такие: «Что?? Вы можете избавиться от Рэйчел или Джоуи?».

Студия, разумеется, образумилась (зная Warner Bros., в это поверить ещё труднее) и не прогадала. Спустя 17 лет после завершения «Друзья» всё так же популярны и любимы — случившееся нынче воссоединение стало одним из самых рейтинговых релизов HBO Max и принесло сервису наибольшее число новых подписчиков.

Теги
Друзья
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

10Не прогадали: воссоединение «Друзей» стало одним из крупнейших релизов HBO Max

Тоже интересно

Далее на КГ

1
Любовь, которая отказывается умирать: отношения Нео и Тринити в «Матрице: Воскрешение» (видео)
 0
Узрите возвращение легенды в свежем тизере «Книги Бобы Фетта»
 8
«Красная радуга»: режиссёр «Хранителей» снимет сериал про геев в СССР от Роднянского
 7
«Уокер» с Джаредом Падалеки получит приквел
 6
«Веном 3» и появление Тома Харди в MCU — свежие подробности от Кевина Файги и Эми Паскаль
 1
Спартанцы готовятся к битве в тизере сериала по игре Halo
 29
Джеймс Бонд может стать цветным, но не станет женщиной — продюсер бондианы непреклонна
 1
«Лайфстайл» в прямом эфире
 5
Том Холланд что-то втолковывает Марку Уолбергу на свежем кадре «Анчартед»
 2
«Наследники» возглавили десятку лучших сериалов 2021 года от Metacritic
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
10ЕВА
 
 
4Телеовощи – 421: Страна великого Гея
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 492: «Обитель зла: Раккун-Сити», Киркоров и монашки-лесбиянки
 
17Ноль кадров в секунду – 397: Не показывай своего Вескера
 
13ЕВА – 453: Уроки семейного быта
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru