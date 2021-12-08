«Красная радуга»: режиссёр «Хранителей» снимет сериал про геев в СССР от Роднянского

Ещё в прошлом году стало известно, что Александр Роднянский готовит сериал на крайне острую (и глубокую) тему: геи, Советский Союз и пометка «основан на реальных событиях» — что может пойти не так? Драма «Красная радуга» поведает о представителях нетрадиционной ориентации, случайно оказавшихся в стране, где за эти дела предусмотрен реальный срок.

Проект, хоть и российский, но нацелен, понятно, на иностранный рынок. За сценарий отвечает Мэтт Джонс («Доктор Кто»), а срежиссирует всё безобразие, как стало известно, обладатель премии «Эмми» Андрий Парех («Наследники», «Хранители»).

Дело было в 1977 году, когда секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов находился с официальным визитом ФРГ, перепутал гей-активистов с коммунистами и без задней мысли пригласил их посетить СССР. Звучит как начало хорошей комедии. Юмор, кстати, в сериале также будет присутствовать — на это вся надежда.

С нетерпением ждём новостей о кастинге.