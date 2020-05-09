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Александр Роднянский готовит сериал о геях, попавших в СССР

Информагентство ТАСС сообщает, что Александр Роднянский («Левиафан», «Нелюбовь», «Дылда») возьмётся продюсировать многосерийный проект с бесподобным названием «Красная радуга». Речь в нём пойдёт о геях, по недоразумению попавших в СССР.

По словам Роднянского, в основу сериала лягут реальные события. В 1978 году секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов посетил с официальным визитом ФРГ, где к тому времени уже вовсю бушевали живительные ветра европейской свободы. Увидев на митинге выступление молодых гей-активистов, Капитонов принял их за представителей местной коммунистической ячейки и пригласил их погостить в СССР. Надо же было так промахнуться…

Два немца и англичанка приезжают в Москву 1978 года, это Советский Союз, законодательство которого предусматривает до пяти лет тюремного заключения за нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Проект создаётся на трёх языках: немецком, английском и русском. Над текстом работает некий известный британский сценарист, чьё имя продюсер раскрывать пока не стал. Судя по комментариям Роднянского, сюжет будет сочетать в себе комедию и драму.

Меня привлекает возможность рассказать вполне серьёзную историю языком, понятным самой широкой аудитории. Речь идёт о популярном ныне жанре, способном говорить о горьких и неприятных обстоятельствах жизни легко и с юмором.

 
Александр Роднянский, о геях на понятном языке
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