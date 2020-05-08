«Проект „Синяя книга“» Роберта Земекиса завершился вторым сезоном

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Завершившийся в марте второй сезон «Проекта „Синяя книга“» стал для сериала заключительным — кабельный канал History официально попрощался с проектом Роберта Земекиса на основе якобы рассекреченных правительственных документов об НЛО. Причины закрытия не разглашаются, но причина наверняка кроется в недостаточно высоких для продления рейтингах.

В центре фантастической драмы — учёный-скептик, блестящий астрофизик Дж. Аллен Хайнек (Эйдан Гиллен), завербованный в 50-х в сверхсекретный правительственный проект по изучению НЛО. В статусе главного научного консультанта Хайнек сталкивается с массой задокументированных свидетельств того, что он объяснить не в силах.

Помимо Гиллена в сериале снимались Майкл Маларки, Нил Макдонаф, Майкл Харни, Лора Меннелл, Ксения Соло и другие. Производство курировали A+E Studios и Compari Entertainment.