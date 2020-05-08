 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
«Чёрная вдова», «Вечные» и остальные фильмы Marvel Studios получили новые премьерные даты Слух: Konami доверила Sony перезапуск Silent Hill Microsoft случайно раскрыла дату выхода Xbox Series X Новости аниме — лучшее за неделю Премьера шпионского триллера «007: Не время умирать» переехала с апреля на ноябрь
7
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Проект „Синяя книга“» Роберта Земекиса завершился вторым сезоном

Завершившийся в марте второй сезон «Проекта „Синяя книга“» стал для сериала заключительным — кабельный канал History официально попрощался с проектом Роберта Земекиса на основе якобы рассекреченных правительственных документов об НЛО. Причины закрытия не разглашаются, но причина наверняка кроется в недостаточно высоких для продления рейтингах.

В центре фантастической драмы — учёный-скептик, блестящий астрофизик Дж. Аллен Хайнек (Эйдан Гиллен), завербованный в 50-х в сверхсекретный правительственный проект по изучению НЛО. В статусе главного научного консультанта Хайнек сталкивается с массой задокументированных свидетельств того, что он объяснить не в силах.

Помимо Гиллена в сериале снимались Майкл Маларки, Нил Макдонаф, Майкл Харни, Лора Меннелл, Ксения Соло и другие. Производство курировали A+E Studios и Compari Entertainment.

7 Обсудить
Темы
 
Проект „Синяя книга“
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Эйдан Гиллен возглавил актёрский состав драмы «Синяя книга» от Роберта Земекиса
 
«Проект „Синяя книга“» — трейлер
 
Сериал «Проект „Синяя книга“» получил второй сезон

Тоже интересно

 
Сценарий пилотного эпизода «Ведьмака» завершён
 
Кино «Апгрейд» — трейлер без цензуры
 
Кино Минкульт введёт потолок в 35% сеансов для каждого иностранного фильма
 
На главную роль в ребуте «Баффи — истребительницы вампиров» ищут темнокожую актрису
 
Кино «Мстители: Финал» представили первого открытого гея киновселенной Marvel
 
Кино Из российской версии «Рокетмена» вырезали все гейские сцены, но Минкульт тут ни при чём
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороТелеовощи (аудио)

Выйдут в мае

10 ВсТелеовощи (видео)
10 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
11 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
13 СрНоль кадров в секунду (аудио)
13 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
14 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
15 ПтЕВА (аудио)
15 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
16 СбТелеовощи (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 404: Первая посткарантинная кинопремьера
 
3Ноль кадров в секунду
 
 
9ЕВА – 371: (Не) выпиливайтесь ради няш
 
5Ноль кадров в секунду – 315: Natalia was Here
 
 
17Телеовощи – 338: Морковка или задница
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 403: «Тайлер Рейк: Операция по спасению» и «Спутник»
 
6ЕВА – 370: Комплекс Тачикомы
 
14Ноль кадров в секунду – 314: Скандалы и желтизна
 
13Телеовощи – 337: K-pop & Газманов
 
10Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 97: Микротранзакции, реклама и Raid: Shadow Legends
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru